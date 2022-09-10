В ДНР уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы

Совместными действиями МГБ и УНМ удалось уничтожить две украинские ДРГ. Фото: ДАН

Бойцы 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР уничтожили две украинские диверсионного-разведывательные группы. Они проникли на территорию Республики для совершения террористических атак на критически важных объектах инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

— 26 августа разведывательной ротой 1 АК УНМ ДНР уничтожена ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины им. гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной «Тигр»), — отметил Попов.

Пресс-офицер подчеркнул, что после анализа разведывательных радиоэлектронных данных, а также файлов с видеокамеры В. Матвеева стало известно о второй диверсионной группе, действующей в районе Зайцево. Ее задачами были диверсии в тылу. 7 сентября ДРГ была уничтожена бойцами 1 армейского корпуса Управления Народной Милиции ДНР.

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