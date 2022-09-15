Деньги на кувез для Макеевского перинатального центра собирали в Колумбии и Камбодже

Аппарат для реабилитации недоношенных детей привезли в перинатальный центр в Макеевке. Фото: РГМ

Русская гуманитарная миссия (РГМ) передала перинатальному центру в Макеевке кувез для реабилитации недоношенных детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе РГМ.

- Приобретение и доставка этого дорогостоящего оборудования стали возможны благодаря средствам, полученным в рамках сбора, организованного представителями российских дипмиссий в Колумбии и Камбодже, а также за счет средств, собранных в рамках акции «Детям в руки», реализуемой Русской гуманитарной миссией в партнерстве с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, — сказано в сообщении.

Ранее кувез был доставлен Донецкому центру охраны и материнства и Горловскому перинатальному центру.

Кувез — приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. Аппарат помогает выхаживать новорожденных весом от 500 граммов, контролируя любые изменения в их состоянии.

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