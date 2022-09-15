Подросток из ЛНР, потерявший стопу при подрыве на украинской мине, уже уверенно ходит на протезе

Кирилл уже уверенно ходит, может подниматься по лестнице и даже заниматься физкультурой. Фото: «Луганьмедиа»

Подросток, потерявший стопу при подрыве на украинской мине, успешно осваивает изготовленный для него специалистами протез. Об этом сообщил медиахолдинг «Луганьмедиа».

14-летний Кирилл Пинчук получил тяжелую минно-взрывную травму 3 апреля в районе берега Северского Донца в селе Красный Яр. Медики попытались максимально сохранить конечность пострадавшему, провели ампутацию на уровне нижней трети голени, чтобы в дальнейшем приступить к протезированию.

Пострадавший от преступных действий ВСУ подросток практически все лето провел в медицинских учреждениях Луганска. Сейчас Кирилл находится в стационарном отделении, действующем на базе протезно-ортопедического завода. Осваивает там протез, который бесплатно изготовили для него специалисты завода.

Кирилл уже уверенно ходит, может подниматься по лестнице и даже заниматься физкультурой. Совсем скоро он вернется домой и надеется, что протез позволит ему в будущем ездить на мотоцикле.

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