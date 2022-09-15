Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР посмертно Болотову, Цыпкалову и комбату «Хулигана»

Звезды Героев ЛНР Леонид Пасечник передал на хранение родным погибших. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя Республики (посмертно) первому Главе ЛНР Валерию Болотову, экс-председателю Совета министров ЛНР Геннадию Цыпкалову и командиру батальона «Хулиган» Народной милиции ЛНР Денису Кудрину.

В ходе церемонии в Доме Правительства Звезды Героев ЛНР и соответствующие удостоверения Глава Республики передал на хранение родным погибших - супруге Валерия Болотова Елене Геннадиевне, матери Геннадия Цыпкалова Евдокии Максимовне и матери Дмитрия Кудрина Галине Сергеевне.

- Сегодня мы награждаем и отдаем дань памяти тем, кто первым поднялся на борьбу с фашизмом, кто первым не признал националистов, пришедших к власти на Украине в результате государственного переворота. Ребята были первыми, а первым всегда очень тяжело, но они это сделали, - обратился Пасечник к родным и близким Героев ЛНР.

Он подчеркнул, что по примеру Цыпкалова, Болотова и Кудрина на борьбу с украинскими неонацистами и на защиту Русского мира поднялся весь Донбасс, а затем и вся Россия.

- Благодаря подвигу ребят, тому, что они сделали, мы сегодня вместе с вами имеем возможность жить в свободной и независимой Республике, разговаривать на доступном и понятном для нас русском языке, сохранять свою историю, находиться в дружбе с братским народом России, - сказал Глава ЛНР.

Звезды Героев ЛНР Леонид Пасечник передал на хранение родным погибших. Фото: АГ ЛНР

Друг семьи Героя ЛНР Цыпкалова Алена Гизай отметила, что он всегда был человеком слова и чести.

- Геннадий Николаевич в 2014 году один из первых встал на защиту своей Родины и непосредственно с того времени принимал участие в становлении молодой и неокрепшей Республики. Он никогда не боялся брать на себя ответственность и принимать какие-либо волевые решения, - сказала она.

Вдова командира батальона «Хулиган» Татьяна напомнила, что ее супруг не был уроженцем Луганщины, но как российский офицер он приехал на защиту своего народа, которым считал всех жителей Донбасса.

- Хочется пожелать, чтобы вот эта сплоченность все больше восхвалялась, ведь если мы будем не порознь, а вместе, то это придаст нам больше сил и даст возможность побыстрее победить. Спасибо огромное. Эта награда важна не только для нас как для семьи, но это важно в целом для всего подрастающего поколения. Потому что на таких примерах мы сможем победить все, - сказала Татьяна.

Звезды Героев ЛНР Леонид Пасечник передал на хранение родным погибших. Фото: АГ ЛНР

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области.

С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, Главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.

Геннадий Цыпкалов (21 июня 1973 - 24 сентября 2016 года) родился в слободе Мальчевско-Полненская Ростовской области. Через два месяца с родителями переехал в село Хрящеватое под Луганском, где и жил до конца своих дней.

Весной 2014 года был начальником штаба Объединенной армии Юго-Востока, затем первым заместителем Болотова и исполнял его обязанности во время ранения и последующего лечения 13-17 мая 2014 года.

С 26 августа 2014 года по 26 декабря 2015 года — председатель Совета министров ЛНР.

Позднее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что экс-глава правительства Цыпкалов был убит в сентябре 2016 года в ходе инсценировки государственного переворота в ЛНР.

Денис Кудрин родом из России. В 2014 добровольцем вступил в ополчение ЛНР. Впоследствии возглавил мотострелковый батальон «Хулиган», который в конце 2014 года был включен в состав Народной милиции ЛНР. Принимал активное участие в боях на Бахмутской трассе, а также в Чернухино-Дебальцевской операции.

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