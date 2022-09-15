В результате артудара ВСУ по Светлодарску погиб мирный житель, еще трое ранены

Украинские боевики целенаправленно бьют из артиллерии по жилым домам ДНР. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Один мирный житель погиб, еще трое ранены в Светлодарске из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Светлодарск, погиб один человек и еще трое мирных жителя получили ранения, — отметили в Штабе.

В свою очередь, как уточнил мэр Дебальцево Игор Захаревич, под обстрелом в Светлодарске оказалась больница. Всего по городу было выпущено около 10 снарядов.

Светлодарск расположен в 18 км к северу от Дебальцево. Основан в 1968 году. Рядом с городом находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 в городе на митинге была принята резолюция в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Летом 2014-го город энергетиков заняли войска Украины. Освобожден силами русской коалиции в конце мая 2022 года, включен в зону ответственности Дебальцево.

Тем временем, украинские боевики открыли огонь по центру Донецка. Под обстрел попали Ворошиловский, Калининский и Ленинский районы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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