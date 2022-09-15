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Политика15 сентября 2022 13:36

В результате артудара ВСУ по Светлодарску погиб мирный житель, еще трое ранены

Украинские боевики также открыли огонь по центру Донецка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Украинские боевики целенаправленно бьют из артиллерии по жилым домам ДНР. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Украинские боевики целенаправленно бьют из артиллерии по жилым домам ДНР. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Один мирный житель погиб, еще трое ранены в Светлодарске из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Светлодарск, погиб один человек и еще трое мирных жителя получили ранения, — отметили в Штабе.

В свою очередь, как уточнил мэр Дебальцево Игор Захаревич, под обстрелом в Светлодарске оказалась больница. Всего по городу было выпущено около 10 снарядов.

Светлодарск расположен в 18 км к северу от Дебальцево. Основан в 1968 году. Рядом с городом находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 в городе на митинге была принята резолюция в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Летом 2014-го город энергетиков заняли войска Украины. Освобожден силами русской коалиции в конце мая 2022 года, включен в зону ответственности Дебальцево.

Тем временем, украинские боевики открыли огонь по центру Донецка. Под обстрел попали Ворошиловский, Калининский и Ленинский районы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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