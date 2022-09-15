Украинские боевики за сутки выпустили 22 ракеты HIMARS в зоне ответственности ЛНР

В результате ракетного удара по Перевальску из HIMARS погибла студентка колледжа Виктория Ворошилова. Фото: АГ Перевальска

Украинские боевики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Светлодарск (ДНР), Перевальск и Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (16 ракет), - говорится в сообщении.

В результате обстрелов в Перевальске погибла 18-летняя девушка, получили ранения шесть учащихся и преподаватель местного колледжа, в Светлодарске ранена женщина 1968 года рождения.

Также сегодня ночью зафиксирован обстрел (в 02:40) по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР вручил медаль «За отвагу» сотруднице донецкого кафе Екатерине Чубук, спасшей жизни людей при обстреле

Она помогла спуститься в цокольный этаж прохожим с улицы, когда вокруг уже сыпались стекла (подробнее)