Союзные силы в Донбассе трижды пресекли попытки ВСУ оборудовать переправу в районе Святогорска

Та группа противника, которая находится сейчас в самом Святогорске, ограничена как в живой силе, так и боеприпасах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Войска русской коалиции отразили все попытки украинских войск оборудовать переправу через реку Северский Донец в районе Святогорска. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале сегодня вечером.

- Что касается Святогорска, то противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, и у противника ничего не получилось, - отметил он.

По словам Пушилина, та группа противника, которая находится сейчас в самом Святогорске, ограничена как в плане количества, так и в боеприпасах.

Он также добавил, что союзные силы в течение дня отбили атаки ВСУ на Красный Лиман, Ямполь и Щурово.

Напомним, ранее в ДНР заявили о сложной военной ситуации в районе Святогорска. По словам Дениса Пушилина, ни одна из конфликтующих сторон сейчас полностью не контролирует город.

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