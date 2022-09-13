В ДНР заявили о сложной военной ситуации в районе Святогорска

Военнослужащие ДНР, ЛНР и России ведут бои за Святогорск Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сложная военная ситуация наблюдается сейчас в районе Святогорска, расположенного на севере ДНР. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем видеообращении, опубликованном вчера вечером.

Он отметил, что ни одна из конфликтующих сторон на данный момент полностью не контролирует город.

- Честно вам скажу, что сейчас, в данный момент, в полной мере ни мы, ни противник не контролирует данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении. Но наши подразделения предпринимают определенные шаги. Поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится, - сказал руководитель Республики.

Денис Пушилин также добавил, что ВСУ предпринимают попытки захватить Красный Лиман, однако войска союзников отбивают атаки противника.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины предприняли попытку прорваться к Донецкому аэропорту, однако неудачно - группа атакующих была ликвидирована.

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