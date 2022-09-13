ВСУ предприняли попытку штурма Донецкого аэропорта

Противник пытался атаковать, исходя из каких-то пиар-соображений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку прорваться к Донецкому аэропорту, однако неудачно - группа атакующих была ликвидирована. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, которое он обнародовал вчера в своем телеграм-канале.

Руководитель Республики отметил, что пытавшихся штурмовать аэропорт боевиков остановили бойцы батальона «Спарта».

- Также противник пытался, больше исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая и все осознавая, все выполнила так, как нужно. Практически вся группа противника, в полном составе, уничтожена, - проинформировал Пушилин.

Отметим, что лидер ДНР также сообщил о сложной ситуации, которая сложилась в районе Святогороска, где ни одна из конфликтующих сторон полностью не контролирует город.

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