Украинские боевики за сутки убили четверых и ранили троих мирных жителей ДНР

Украинский снаряд попал в многоэтажку в Куйбышевском районе. Фото: ТГ Кулемзин

Украинские боевики за минувшие сутки с 06:00 11 сентября по 06:00 12 сентября 50 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 224 ракеты, снаряда и мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял - РСЗО «HIMARS», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском - РСЗО «HIMARS», артиллерию 152 мм, танки.

Под вражеским огнем оказались районы 11 населенных пунктов Республики: Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Карло-Марксово, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка (Центрально-городской, Червоногвардейский и Советский районы), Луганское, Докучаевск.

В результате обстрелов погибли 4 жителя в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Макеевке и в освобожденном ранее Никольском.

Повреждены 7 домостроений, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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