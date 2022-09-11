Украинские боевики атаковали Пески, а потом, понеся крупные потери, спасались бегством

Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Сегодня, 11 сентября, украинские боевики - танковая и мотострелковая роты из Первомайска - пошли в контрнаступление на Пески. Но не тут-то было: им дали отпор бойцы «Сомали» и 11-го полка Народной милиции. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В районе полудня наша разведка начала докладывать о том, что бронетехника противника скапливается в определенном квадрате. Спланировали огневое поражение и начали по ним стрелять, они начали рассасываться - бежать в Водяное, Первомайское. К 15.00 вся колонна собралась и ворвалась в район Песок. Мы приняли бой, артиллерией отрезали их группы подкрепления и отход. Пехота начала вести стрелковый бой, стреляли из гранатометов по танкам, - рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным «Зять».

В итоге боевики спасались бегством, оставив на поле боя два подбитых танка, две БМП и множество трупов сослуживцев.

Поселок Пески с северо-запада примыкает к Донецку. В течение 8 лет оттуда в Донецк прилетали снаряды. В августе ВСУ были выбиты из поселка силами русской коалиции.

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