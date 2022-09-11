Эдуард Александрович сообщил о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за сутки уничтожили сорок украинских боевиков, три военных автомобиля и два бронетранспортера. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до сорока человек личного состава, - рассказал Басурин.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. Под вражеским огнем оказались: столица Донецк (Ворошиловский, Буденновский, Кировский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Луганское и Новотроицкое.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, за прошедшие сутки с 08.00 10 сентября до 08.00 11 сентября в результате обстрелов со стороны украинских боевиков в Республике погибли шесть мирных жителей, ранены одиннадцать, включая трех детей.

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