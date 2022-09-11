В Макеевке жертвой агрессии ВСУ стала супружеская пара. Фото: Архив «КП»
Сегодня, 11 сентября, в Макеевке в результате обстрела ВСУ погибла супружеская пара. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным Штаба территориальной обороны ДНР, ЧП произошло на пересечении улиц Давыденко и Кальмиусской (Червоногвардейский район).
В штабе также сообщили, что скончался мужчина, пострадавший от обстрела в Киевском районе Донецка. Он получил тяжелое ранение на Путиловке. Сейчас в прифронтовом с 2014 года районе не работает даже шахта Засядько.
Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. В результате 6 мирных жителей погибли (Киевский и Петровский районы Донецка), еще 11 (Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и ранее освобожденное Новотроицкое) – ранены.
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