Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 11 сентября, в Донецке в Петровском районе ранен 21-летний парень. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Петровский район): ранен парень 2001 г.р., - говорится в сводке СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. В результате 6 мирных жителей погибли (Киевский и Петровский районы Донецка), еще 11 (Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и ранее освобожденное Новотроицкое) – ранены. Повреждено 25 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм.

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