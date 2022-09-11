В ДНР привезли первую партию овощей из Херсонской области. Фото: Скриншот с видео из ТГ Хоценко
Первая партия овощей из Херсонской области доставлена в Донецкую Народную Республику. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.
- Теперь поставки будут осуществляться регулярно. Качественные продукты по низким ценам должны быть доступны жителям Республики, - сказал Виталий Хоценко.
Он также напомнил, что продолжается работа созданного по поручению Главы ДНР Штаба по ценообразованию, который каждую неделю мониторит цены на социально значимые продукты. Главная цель - стабилизировать стоимость социально значимых товаров для населения. Для этого на штаб приглашают предпринимателей и производителей, чтобы они включились в соответствующую работу.
Ранее премьер-министр сообщал, что одним из факторов завышения цен является отсутствие предложения. По его словам, повлиять на ситуацию можно путем завоза овощей из Херсонской и Запорожской областей.
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