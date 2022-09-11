В ДНР привезли первую партию овощей из Херсонской области. Фото: Скриншот с видео из ТГ Хоценко

Первая партия овощей из Херсонской области доставлена в Донецкую Народную Республику. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Теперь поставки будут осуществляться регулярно. Качественные продукты по низким ценам должны быть доступны жителям Республики, - сказал Виталий Хоценко.

Он также напомнил, что продолжается работа созданного по поручению Главы ДНР Штаба по ценообразованию, который каждую неделю мониторит цены на социально значимые продукты. Главная цель - стабилизировать стоимость социально значимых товаров для населения. Для этого на штаб приглашают предпринимателей и производителей, чтобы они включились в соответствующую работу.

Ранее премьер-министр сообщал, что одним из факторов завышения цен является отсутствие предложения. По его словам, повлиять на ситуацию можно путем завоза овощей из Херсонской и Запорожской областей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внучка ветерана Великой Отечественной войны Анастасия Литвинова: Восстановленная «Саур-Могила» тронула до слез

Больше тысячи жителей побывали на открытии мемориального комплекса в ДНР 8 сентября (подробнее)