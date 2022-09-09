ВСУ атаковали Петровский район Донецка, погибли два человека

Петровский район сегодня. Площадь Победы. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем украинские боевики атаковали Петровский район Донецка. Со стороны подконтрольной им Красногоровки были выпущены несколько снарядов калибром 152 мм. В результате обстрела пострадали мирные люди. Об этом сообщают официальные источники.

По данным мэрии, под огнем ВСУ оказался центр Петровки. Снарядами повреждено учебное заведение и несколько многоквартирных домов.

- В результате обстрела площади Победы в Петровском районе повреждены кровля и остекление в образовательном учреждении. Пострадали также 2 многоквартирных дома. Повреждены остекление, балкон, кровля, газопровод, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник добавил, что по сообщению очевидцев, была ранена женщина

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, в результате обстрела погибли двое человек.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе площади Победы погибли мужчина и женщина, - уведомили там.

Информация уточняется.

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