ВСУ атаковали Петровский район Донецка, погибли два человека

Петровский район сегодня. Площадь Победы. Фото: ТГ/Кулемзин
Сегодня днем украинские боевики атаковали Петровский район Донецка. Со стороны подконтрольной им Красногоровки были выпущены несколько снарядов калибром 152 мм. В результате обстрела пострадали мирные люди. Об этом сообщают официальные источники.
По данным мэрии, под огнем ВСУ оказался центр Петровки. Снарядами повреждено учебное заведение и несколько многоквартирных домов.
- В результате обстрела площади Победы в Петровском районе повреждены кровля и остекление в образовательном учреждении. Пострадали также 2 многоквартирных дома. Повреждены остекление, балкон, кровля, газопровод, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
Градоначальник добавил, что по сообщению очевидцев, была ранена женщина
Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, в результате обстрела погибли двое человек.
- Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе площади Победы погибли мужчина и женщина, - уведомили там.
Информация уточняется.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Число раненых в Ясиноватой возросло до 6 человек, в Пантелеймоновке – до 8
Украинские боевики ведут обстрелы жилых кварталов Республики (подробнее)