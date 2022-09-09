Число раненых в Ясиноватой возросло до 6 человек, в Пантелеймоновке – до 8

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецкой Народной Республики. В результате очередного обстрела со стороны украинских боевиков в Ясиноватой шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

Также сообщается, что возросло число пострадавших в горловском поселке Пантелеймоновка.

- В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Пантелеймоновке число раненых возросло до 8 человек, среди пострадавших – девочка-подросток, - заявили в Штабе.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по ДНР 194 боеприпаса. В результате украинских обстрелов на территории Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения. Также были повреждены 21 домостроение и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Под утренними обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке погиб мирный житель и 6 человек были ранены

Снарядами повреждено здание кондитерской фабрики «Донко» (подробнее)