Глава ДНР сообщил о строительстве нового водовода, который обеспечит начало отопительного сезона

Денис Пушилин рассказал, как власти собираются решить проблему начала отопительного сезона. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 7 сентября, в эфире общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на российском Первом канале Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о строительстве нового водовода, который обеспечит начало отопительного сезона.

Руководитель Республики отметил, что «предпринимается целый комплекс мероприятий» для решения проблемы водоснабжения. В частности, организованы подвоз воды и СМС-информирование о местоположении и графике работы пунктов выдачи технической и питьевой воды. Набрать воду жители верхних этажей многоэтажных домов могут организованно и на первых и цокольных этажах.

Денис Пушилин анонсировал строительство нового водовода из Углегорского водохранилища.

- Мы уже практически закончили проектно-сметную документацию на строительство нового водовода из Углегорского водохранилища. Это позволит нам выйти на новый уровень обеспечения водой. Это далеко еще от того режима, по которому мы соскучились. Тем не менее, это позволит запитать систему для теплоснабжения, – подытожил Денис Пушилин.

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