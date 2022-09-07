В центре Мариуполя начали возводить новый комплекс блочных домов

По улице Артема строятся трехэтажные панельные дома. Фото: ДАН

Комплекс из четырех многоквартирных жилых домов возводится в Октябрьском районе Мариуполя. Об этом сообщил глава администрации района Иван Фтиц.

- У нас сейчас по улице Артема (при Украине была переименована в улице Куинджи) строятся трехэтажные панельки, всего — четыре дома. Эти дома также предназначены для жителей города, — сказал агентству ДАН Иван Фтиц.

Он добавил, что строительство началось летом, завершить его планируется до зимы. Сейчас почти во всех домах собраны фундаменты. На фоне закопченных остовов девятиэтажек и разрушенной боями школы, окружающих стройплощадку, уже виднеются блоки первых этажей новых домов. В работах одновременно задействовано несколько кранов, грузовиков и тракторов.

Также на 13 ЖМР (недалеко от стройки нового микрорайона на Куприна) начата подготовка к возведению двух новых многоквартирных домов. 5-этажки обещают сдать к началу нового года. Проект этих многоэтажек похож на тот, по которому строятся дома на Куприна. Ориентировочно каждый дом будет состоять из 100 квартир.

Ожидается, что в Мариуполе до конца года построят порядка 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек.

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