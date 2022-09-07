В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибла девочка, еще четверо жителей были ранены

Результаты обстрела Калининского района. Фото: ТГ/Кулемзин

За минувшие сутки с 06:00 6 сентября по 06:00 7 сентября украинские боевики 34 раза открывали огонь из артиллерии по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Противник применял артиллерию 155 и 152 мм, а также минометы 120 мм. Было выпущено 178 снарядов и мин.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Еленовка.

В Кировском районе Донецка в результате подрыва боеприпаса погибла девочка-подросток 2008 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка. В Новомарьевке Тельмановского района при обходе ЛЭП были ранены двое сотрудников РЭС.

Повреждено 13 домостроений в Кировском, Петровском, Куйбышевском, Киевском, Калининском районах Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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