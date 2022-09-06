«Зеленский готов платить любую цену за пиар»: В ДНР рассказали подробности недавней вылазки солдат ВСУ в село Ильичевка

Ильичевка была освобождена от украинской оккупации в начале июня, с тех пор находится под контролем союзных сил. Фото: УНМ ДНР

Недавняя вылазка украинских солдат в село Ильичевка (украинская сторона называет его Озерное, - ред.) на севере ДНР была не более чем спланированной пиар-акцией, которую организовал режим украинского президента Владимира Зеленского. Ради дешевого пиара киевская власть отправляет своих же военных на убой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава ДНР Денис Пушилин.

Уточним, что 4 сентября в украинских СМИ стала распространяться информация о том, что ВСУ заняли Ильичевку (Озерное). В раскручиваемом в сетях видео видно, как позади киевских силовиков виднеется украинский флаг, вывешенный на фоне частных домов этого населенного пункта.

Как пояснили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР, несколько украинских боевиков действительно переплыли реку Северский Донец и установили флаг на окраине села. Однако этот населенный пункт находится среди господствующих высот республиканских войск и противника. Вылазка была замечена первыми и при попытке солдат ВСУ переправиться обратно по ним был нанесен огневой удар. Украинские силовики понесли потери - среди них есть убитые и раненые. Украинский флаг был сброшен, и на данный момент представителей ВСУ в населенном пункте нет.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что ради дешевого вброса в интернете украинские власти в очередной раз пожертвовали жизнями и здоровьем своих солдат.

Уничтоженные боевики ВСУ. Фото: УНМ ДНР

- Вчера многие переживали, что вооруженные формирования Украины заняли Ильичевку (они переименовали в Озерное) и вывесили там свой флаг. Ненадолго. А для кого-то эта вылазка стала последней в жизни. Зеленский готов платить любую цену за пиар, - в свою очередь, прокомментировал случившееся Глава ДНР Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР назвали Украину крупнейшим центром терроризма

Свидетельством этому стали массированные обстрелы киевскими силовиками мирных городов и сел, а также дистанционное минирование жилых районов Республики (подробнее)