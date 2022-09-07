На установку тревожных кнопок в школах ДНР будет направлено более 17 миллионов рублей

Школы в ДНР из-за обстрелов могут посещать только дети тыловых районов. Фото: ТГ/Хоценко

Вопросы организации отдыха детей и охраны школ ДНР находятся на особом контроле Правительства Республики. Об этом заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

- Во исполнение поручения Президента России Владимира Владимировича Путина Правительством ДНР проработан вопрос по установке в школах тревожных кнопок. На эти цели будет направлено более 17 миллионов рублей. Также Правительством ДНР прорабатывается вопрос об обеспечении безопасных условий в детских садах, - сообщил Хоценко.

Он отметил, что особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей. Так, в период с января по август благодаря помощи регионов России был организован отдых и оздоровление более 14 тысяч ребят, а еще порядка 3,5 тысяч школьников поедут отдыхать до конца этого года.

- Важно, чтобы все дети Донецкой Народной Республики чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнул глава Правительства.

Напомним, что в связи с обстрелами ВСУ в большинстве школ занятия проходят в дистанционном режиме.

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