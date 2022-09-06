Глава ДНР Денис Пушилин навестил в больнице бойцов, раненых под Марьинкой, Авдеевкой и Песками

Настрой и врачей, и пациентов - боевой! Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин навестил военнослужащих, получивших ранения на передовой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Заехал в Донецкую городскую больницу № 9 проведать бойцов, раненых под Марьинкой, Авдеевкой, Песками и на других участках фронта. Один из парней в боях за Мариуполь получил шесть сквозных ранений, теперь идет на поправку. Медики у нас совершают чудеса, - отметил руководитель Республики.

Глава ДНР отметил, что недобор медицинского персонала в этой больнице составляет более половины от всех работающих здесь сотрудников, а здание, построенное еще в 1965 году, давно не видело ремонта.

- Обязательно будем исправлять ситуацию, - пообещал Денис Пушилин и отметил при этом, что ему понравился настрой и врачей, и самих пациентов - несмотря ни на что, он боевой.

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