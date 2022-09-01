Обеспечивали безопасность жителей: В ДНР рассказали о каждом из тринадцати погибших от обстрела спасателей

Сотрудники МЧС спасали людей и налаживали мирную жизнь в освобожденных городах и селах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

1 сентября стало трагической датой для жителей ДНР. В результате артиллерийского удара ВСУ в селе Рубцы Краснолиманского района погибли 13 спасателей. Погибли, как настоящие герои, спасая людей и налаживая мирную жизнь в освобожденных городах и селах.

- Они не держали в руках оружия. Они работали для того, чтобы люди жили в безопасности. Но мы видим истинное отношение Киева к жителям Донбасса. Это отношение террористов. Наш долг остановить их и наказать преступников, — подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин.

В МЧС ДНР рассказали о каждом из тринадцати погибших от обстрела спасателей.

- Понимая всю сложность и опасность ситуации, они – отважные спасатели, неоднократно доказывавшие свои мужество и профессионализм, были преданы службе до конца своей жизни, - отметили в ведомстве.

Максим Бадалов – сапер отряда пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС. Прослужил более трех лет. Его коллега Дмитрий Кологримов пришел в ряды пиротехников в совсем юном возрасте – 23 года. 9 сентября исполнился бы ровно год с момента его службы. В тот же период начал свой путь сапера 22-летний Дмитрий Черёмин.

Молодые коллеги всегда могли обратиться за дельным советом к опытному пиротехнику Александру Жарихину, который прослужил в МЧС ДНР более 6 лет. Все выезды пиротехников сопровождал Евгений Холодков – водитель-сапер отряда пиротехнических работ, который в 2021 году получил статус участника боевых действий за разминирование. Его коллега Дмитрий Корж – также опытный водитель-сапер. За два года службы за его плечами сотни выездов на разминирование, в том числе и на освобожденные территории.

1 сентября также оборвалась жизнь спасателя аварийно-спасательного отряда спецназначения РСЦ МЧС Николая Толкачикова, который начал свой путь в спасательном ведомстве в сентябре 2015 года. Более 7 лет проходил службу в той же части и Николай Герасименко – отважный и бесстрашный спасатель.

В период активных боевых действий ряды МЧС ДНР пополнил Павел Козюк – водитель аварийно-спасательного отряда спецназначения РСЦ МЧС. Вместе с ним на месте трагедии оказался Сергей Чернышов, который проработал в системе более 16 лет.

В отсутствии стабильной связи на освобожденных территориях было чрезвычайно важно налаживание коммуникации. В командировке работал старший радиотелеграфист-радиотелефонист Станислав Спродис. За 4 года службы он зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный сотрудник.

Снаряды прилетели ночью в дома, где находились спасатели. Фото: МЧС ДНР

В Краснолиманском районе находились работники оперативно-медицинской службы 2-го военизированного горноспасательного отряда из Тореза. В результате обстрела оборвалась жизнь командира взвода Сергея Громова – опытного врача, который отдал работе в МЧС ДНР 7 лет, а общий его стаж в горноспасательной службе превышал 20 лет.

На 51 году жизни ушел подполковник службы гражданской защиты Алик Ландарь. За 24 года службы он прошел путь от старшего пожарного, начальника части, начальника тыла оперативного отдела до помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР.

- Гибель каждого сотрудника – это невосполнимая утрата для спасательного ведомства. Сотрудники МЧС скорбят о потере своих боевых товарищей. Руководство и весь коллектив МЧС Донецкой Народной Республики выражают глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о героях, их достижениях и подвигах навсегда останется в наших сердцах! – подчеркнули в МЧС ДНР.

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