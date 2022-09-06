На западе Донецка ранен мирный житель

Петровский район под обстрелом. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. С самого утра под огнем вражеской артиллерии оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы. В последнем в результате атаки украинских боевиков по улице Шестакова был ранен мужчина. Об этом сообщают официальные источники.

- При обстреле Петровского района получил ранение мужчина 1934 года рождения. Доставлен в больницу № 14, - указал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Сообщается также, что в результате обстрела Петровского района в двух частных домах повреждены кровля и остекление.

- Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости. Берегите себя и своих близких, - призывает горожан мэр.

Напомним, в ДНР назвали Украину крупнейшим центром терроризма. Свидетельством этому являются массированные обстрелы киевскими силовиками мирных городов и сел, а также дистанционное минирование жилых районов Республики.

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