В ДНР назвали Украину крупнейшим центром терроризма

Глава Республики Денис Пушилин выступил с заявлением по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Фото: t.me/pushilindenis

В современном глобальном мире политика террора стала одной из самых больших проблем. Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого стала сегодня территория Украины, нужны объединенные усилия. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин, который выступил сегодня с заявлением по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Лидер Республики отметил, что города и села Донбасса ежедневно подвергаются массивным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск, которые также дистанционно минируют улицы и зеленые зоны кварталов запрещенными противопехотными минами «Лепесток» - чтобы наносить увечья мирным жителям, посеять среди них страх и панику. А в освобожденных населенных пунктах все чаще обнаруживаются захоронения жертв украинской агрессии.

Города и села Донбасса ежедневно подвергаются массивным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все это - запрещенные методы ведения войны. Но именно это и есть настоящее лицо терроризма, заявил Денис Пушилин.

- За время военного конфликта с украинскими вооруженными формированиями мы потеряли более 130 детей. Всего с 2014 года на территории Республики от рук киевских террористов погибло свыше 8700 человек, ранены почти 23000 граждан. К сожалению, цифры потерь продолжают расти, - отметил он.

По словам главы государства, сегодня на борьбу с терроризмом встал весь русский мир. Россия накопила в этом плане громадный опыт, и он говорит о том, что необходимо работать прежде всего на упреждение.

- Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности, - подчеркнул Денис Пушилин.

Глава ДНР считает, что беспредел украинских боевиков необходимо остановить.

- Время выбрало нас, чтобы прекратить хаос, беспредел и беззаконие и вернуть жизнь миллионов людей в созидательный круг, - сказал он.

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