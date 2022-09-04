В ДНР налоговые сервисы будут идентичны российским

Фото: Телеграм Виталия Хоценко
Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко провел встречу с заместителем руководителя Федеральной налоговой службой (ФНС) Российской Федерации Константином Чекмышевым. Во время беседы они обсудили вопросы взаимодействия налоговых органов Республики и России.
- Мы активно работаем над синхронизацией местного законодательства с российским, делая его практически идентичным. Федеральная налоговая служба России помогает нам, в том числе с обеспечением информационными системами, которые находятся в Российской Федерации, и считаются одними из лучших по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам. В России ими пользуются давно, и уже в ближайшее время эти сервисы будут доступны и нам, - рассказал премьер-министр Республики.
Итогом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством доходов и сборов ДНР и Федеральной налоговой службой России.
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