Мотопробег «Донбасс-Кузбасс»: «Ночные волки» стартовали из Горловки

Мотопробег «Донбасс-Кузбасс» стартовал. Фото: Иван Приходько

Сегодня, 4 сентября, кузбасские байкеры начали мотопробег «Донбасс-Кузбасс» с площади имени Горлова, чтобы донести всему миру, в каких условиях донбассовцам приходится выживать. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- Представители РО Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» НВ Новокузнецк и НВ Кузбасс проедут по маршруту, который в 1935 году на лыжах преодолели шахтеры Прокопьевска, чтобы передать коллегам из Горловки знамя шахтеров Кузбасса, - рассказал Приходько.

Ребята привезли с собой кедры из тайги, которые горловчане высадили на бульваре Димитрова, сувениры и подарки для музея истории.

- От всей души выражаю благодарность губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву, жителям региона, а также руководителям и членам мотоклуба «Ночные волки». В этот сложный период нам важна не только финансовая, но и моральная поддержка. Донбасс - это Россия! Вместе победим! – сказал мэр города воинской славы.

Напомним, что Кузбасс курирует восстановление жизнедеятельности Горловки.

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