На Саур-Могиле курсанты академии МВД ДНР присягнули на верность Родине

На Саур-Могиле будущие правоохранители присягнули на верность Родине. Фото: МВД ДНР

У подножия мемориала Саур-Могила состоялась торжественная церемония приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел Республики курсантов 1-го курса Академии МВД ДНР им. Дзержинского. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил будущих правоохранителей и членов их семей. Денис Владимирович отметил, что благодаря поддержке России победа над украинским неонацизмом близка и обратился к курсантам с напутственными словами.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак пожелал курсантам быть достойными памяти великих предков, защитивших мир от коричневой чумы.

Депутат Госдумы Федерального Собрания России Дмитрий Саблин обратился к курсантам с пожеланиями успехов в обучении и в дальнейшей службе.

Помощник руководителя Центрального исполкома Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Владимир Коровников зачитал приветственное письмо от руководства ассоциации юристов России.

Более 120 будущих стражей порядка поклялись в верности ДНР и ее народу. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Донецка Дмитрий Трибушный после напутствия провел обряд освящения курсантов. Потом присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших во имя свободы Отечества.

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