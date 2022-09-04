В Донецке на главной улице города приостановили движение троллейбусов из-за угрозы боевых действий

Временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №2 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 4 сентября, в Донецке на улице Артема приостановлено движение троллейбусов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №2 на участке ул. Благоева – Железнодорожный вокзал, - сообщил градоначальник.

На текущий момент движение осуществляется по укороченному маршруту ДМЗ – ТАЦ «Северный».

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 241 боеприпас. По данным СЦКК, за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили десять мирных жителей в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, пос. Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке.Повреждено двадцать три домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также тринадцать объектов гражданской инфраструктуры.

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