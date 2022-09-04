Строители из России восстанавливают 74 поврежденных обстрелами школы

65-я школа в Мариуполе, которую российские строители восстановили за 40 дней. Фото: Телеграм-канал Дениса Пушилина

Разрушенную в боях 65-ю школу Мариуполя команда губернатора Санкт-Петербурга превратила в добротную типовую российскую школу. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Школа рассчитана более чем на тысячу детей. В ней есть бассейн, на территории - футбольное поле. Полностью оборудованы новые кабинеты.

- Благодаря поддержке регионов России была проделана огромная работа в части восстановления, ремонта, оснащения компьютерными классами и обеспечения учебниками всех имеющихся на территории Республики школ. Работу эту будем продолжать, - подчеркнул председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

На сегодня в Республике из 150 поврежденных украинскими обстрелами школ уже восстановлена 61. Строительные работы продолжаются в 74 учреждениях образования. Еще 16 школ пока не восстанавливают из-за близости к передовой.

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