В Горловке ранены двое мирных жителей

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь
Горловка продолжает оставаться в эпицентре артударов украинских боевиков. С начала дня в результате украинской вооруженной агрессии двое горожан получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
- По уточненной информации, количество пострадавших сегодня в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВСУ возросло до двух. По улице Молодой Гвардии ранение получил мирный горловчанин 1984 г.р. Ранее поступила информация о ранении мирного жителя Горловки по ул. Академика Патона, - сообщил в своем телеграм-канале глава города.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь в горловской горбольнице № 2.
Градоначальник также добавил, что в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки (проспект Победы, 81) со стороны украинских боевиков получила ранение женщина 1982 года рождения.
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