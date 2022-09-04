В Донецке на Широком, Голубом и Боссе до 14.00 не будет электричества

Ремонтные работы продлятся до двух часов дня. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

В Донецке микрорайоны Широкий, Голубой и Боссе, что на юге столицы, обесточат на время ремонтных работ. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В связи с проведением ремонтных работ в части Ленинского и Кировского районов до 14.00 будут обесточены 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии на время работ останутся 25 тысяч абонентов в микрорайонах: Широкий, Голубой, Боссе, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 241 боеприпас. По данным СЦКК, за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили десять мирных жителей в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, пос. Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке. Повреждено двадцать три домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также тринадцать объектов гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвался мужчина

Инцидент произошел на улице Делегатская (подробнее)