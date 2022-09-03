На западе Донецка обстрелом ВСУ повреждены две школы

В одной школе нарушено остекление, в другой повреждены остекление и входная дверь. Фото: t.me/dnronline
В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка по улице Лохтина было повреждено здание школы № 84, а по улице Углегорской пострадала школа № 110. Об этом сообщают официальные источники.
- При обстреле Петровского района пострадали 2 образовательных учреждения. В одной школе нарушено остекление, в другой повреждены остекление и входная дверь. В частном доме повреждены стена и остекление, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что по улице Революции в Петровском районе столицы был ранен мужчина.
- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призвали там местных жителей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка в результате вражеского обстрела загорелся жилой дом и гараж. Под огнем ВСУ также пострадал мужчина.
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