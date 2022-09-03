В Донецке в результате обстрела загорелся дом и гараж, пострадал мужчина

Вражеские обстрелы Донецка продолжаются. Фото: УНМ ДНР

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Читинской произошло возгорание гаража и домостроения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела частного сектора Куйбышевского района произошло попадание в дом и гараж с возгоранием, проинформировал мэр.

Кроме того, стало известно, что огнем ВСУ был ранен мужчина.

- В результате утреннего обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1962 года рождения, - уточнил Кулемзин.

По данным градоначальника, под обстрелами ВСУ с утра оказался также Кировский район столицы, а днем украинские боевики начали атаковать Киевский район.

- Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости. Берегите себя и своих близких, - призывает жителей города мэр.

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