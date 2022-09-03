В ЛНР пьяный таксист спровоцировал смертельное ДТП

Водитель не справился с управлением и наехал на металлическую опору уличного освещения. Фото: МВД ЛНР

Сегодня в Брянке по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП - погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

Там отметили, что виновником трагедии стал водитель такси, управлявший автомобилем ВАЗ-111730 в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он наехал на металлическую опору уличного освещения. В результате аварии смертельные травмы получил пассажир машины.

- В результате ДТП смертельно травмирован пассажир транспортного средства, гражданин 1981 года рождения, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что нетрезвый водитель с многочисленными травмами и ушибами был госпитализирован в травматологическое отделение центральной городской больницы Алчевска. Теперь виновника аварии ждет суд.

Напомним, в июле в Новоайдарском районе ЛНР произошла крупная авария, унесшая жизни нескольких людей. В результате ДТП погибли двое и были травмированы три человека.

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