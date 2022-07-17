В Новоайдарском районе ЛНР произошла крупная авария, унесшая жизни нескольких людей

Трагедия произошла вчера на трассе, соединяющей Счастье и Бахмутовку. Фото: dnmchs.ru

Два человека погибли и трое были травмированы в результате крупного ДТП, произошедшего в Новоайдарском районе ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там отметили, что трагедия произошла вчера на трассе, соединяющей Счастье и Бахмутовку. Там столкнулись два автомобиля.

- 16 июля на трассе Счастье - Бахмутовка в Новоайдарском районе в результате лобового столкновения автомобилей «Газель» и Opel Vivaro погибли женщина 1970 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается, - проинформировало ведомство.

В министерстве также уточнили, что травмы различной степени тяжести в аварии получили женщина 1994 года рождения, мужчины 1974 и 1984 годов рождения.

Для извлечения пострадавших и тела погибшего из автомобиля Opel Vivaro спасателям пришлось разбирать машину.

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