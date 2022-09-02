В ЛНР собирают образцы ДНК для идентификации погибших или без вести пропавших бойцов

Сдать материал для сравнительного анализа можно по адресу: Луганск, улица Советская, 79. Фото: МВД ЛНР

В Луганской Народной Республике собирают генетический материал родственников военнослужащих Народной милиции для идентификации погибших или без вести пропавших бойцов. Сбором образцов ДНК занимается Министерство государственной безопасности Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В рамках расследования уголовного дела в отношении высшего военно-политического руководства Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 435 УК (Уголовного кодекса) ЛНР («Ведение агрессивной войны или агрессивных вооруженных действий»), на территории Луганской Народной Республики организовано проведение генно-молекулярных экспертиз, - рассказали там.

Уточняется, что забор материала для сравнительного анализа осуществляется по адресу: Луганск, улица Советская, 79 в будние дни с 09.30 до 17.30, а также в субботу - с 09.30 до 15.00.

Контактный телефон для уточнения информации: (072) 133-03-86.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР открыли первую лабораторию для ДНК-исследований. Специалисты могут проводить здесь криминалистические экспертизы.

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