В ЛНР открыли первую лабораторию для ДНК-исследований

Лаборатория оснащена высокопрофессиональным оборудованием российского производства. Фото: МВД ЛНР
С 1 июля в Луганской Народной Республике начала работать ДНК-лаборатория. Специалисты уже произвели там первые исследования в области криминалистики. Об этом сообщили в центре общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР.
В ведомстве отметили, что открыть лабораторию удалось благодаря содействию коллег из России, а сама она оснащена высокопрофессиональным оборудованием производства РФ.
- Исследования обеспечат условия для защиты прав и законных интересов жителей Республики, - заявили в министерстве.
Там подчеркнули, что в компетенцию специалистов экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР входят исследования только в области криминалистики, их работа не подразумевает установления родства по гражданским делам.
- Проводимые исследования ДНК позволят существенно повысить эффективность расследования и раскрытие преступлений, - добавили правоохранители.
Напомним, о планах открыть свою ДНК-лабораторию в Луганске заявили еще год назад. При Украине проведение таких экспертиз было возможным только в мегаполисах.
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