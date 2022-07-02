В ЛНР открыли первую лабораторию для ДНК-исследований

Лаборатория оснащена высокопрофессиональным оборудованием российского производства. Фото: МВД ЛНР

С 1 июля в Луганской Народной Республике начала работать ДНК-лаборатория. Специалисты уже произвели там первые исследования в области криминалистики. Об этом сообщили в центре общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР.

В ведомстве отметили, что открыть лабораторию удалось благодаря содействию коллег из России, а сама она оснащена высокопрофессиональным оборудованием производства РФ.

- Исследования обеспечат условия для защиты прав и законных интересов жителей Республики, - заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что в компетенцию специалистов экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР входят исследования только в области криминалистики, их работа не подразумевает установления родства по гражданским делам.

- Проводимые исследования ДНК позволят существенно повысить эффективность расследования и раскрытие преступлений, - добавили правоохранители.

Напомним, о планах открыть свою ДНК-лабораторию в Луганске заявили еще год назад. При Украине проведение таких экспертиз было возможным только в мегаполисах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Для идентификации останков жертв украинской агрессии в Республиках Донбасса создадут базы данных ДНК

В ДНР созданы две базы данных (подробнее)