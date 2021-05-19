В Луганске планируют открыть ДНК-лабораторию

Благодаря генетической экспертизе можно будет установить факт отцовства, она также поможет идентифицировать личности погибших на войне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Луганской Народной Республики вскоре откроют ДНК-лабораторию. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- В ближайшее время планируем запустить ДНК-лабораторию. Их в Республике нет и не было, - сказала она.

Как уточнила министр, во времена Украины работу по проведению генетических экспертиз брали на себя только крупные мегаполисы - такие, как Харьков, Киев или Одесса. Теперь сделать детальный анализ смогут и в ЛНР.

- ДНК-экспертиза - это то, что сегодня на слуху у всех обывателей. Это и признание отцовства, но самое главное, что важно для нас, - это идентификация тел погибших в период боевых действий, - пояснила Наталия Пащенко и заверила, что данный вопрос сейчас находится под личным контролем руководства Республики.

Сообщается, что ДНК-лабораторию разместят на территории Луганской республиканской детской клинической больницы.

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