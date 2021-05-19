Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 мая 2021 19:30

В Луганске планируют открыть ДНК-лабораторию

При Украине проведение таких экспертиз было возможным только в мегаполисах
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Благодаря генетической экспертизе можно будет установить факт отцовства, она также поможет идентифицировать личности погибших на войне

Благодаря генетической экспертизе можно будет установить факт отцовства, она также поможет идентифицировать личности погибших на войне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Луганской Народной Республики вскоре откроют ДНК-лабораторию. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- В ближайшее время планируем запустить ДНК-лабораторию. Их в Республике нет и не было, - сказала она.

Как уточнила министр, во времена Украины работу по проведению генетических экспертиз брали на себя только крупные мегаполисы - такие, как Харьков, Киев или Одесса. Теперь сделать детальный анализ смогут и в ЛНР.

- ДНК-экспертиза - это то, что сегодня на слуху у всех обывателей. Это и признание отцовства, но самое главное, что важно для нас, - это идентификация тел погибших в период боевых действий, - пояснила Наталия Пащенко и заверила, что данный вопрос сейчас находится под личным контролем руководства Республики.

Сообщается, что ДНК-лабораторию разместят на территории Луганской республиканской детской клинической больницы.

Читайте также

«Их души просят упокоения почти 80 лет»: Не редкость, когда во дворах дончан со времен Великой Отечественной покоятся останки наших солдат

Произвести перезахоронения возможно только с разрешения администрации (подробнее)