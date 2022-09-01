В ЛНР ликвидировали администрацию в Попасной

Такой вид имеют многие дома в Попасной. Фото: ГП ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ликвидировал администрацию Попаснянского района. Завершить процедуру ликвидации предписано не позднее 12 октября 2022 года.

Еще одним указом Глава Республики «временно, до вступления в силу закона ЛНР, устанавливающего административно-территориальное устройство Республики», определил полномочия администраций Первомайска и Лисичанска.

В частности, администрация Первомайска осуществляет свои полномочия в пределах административно-территориального подчинения городу Первомайску, а также г. Попасная, пгт (поселка городского типа) Врубовка, пгт Калиново, пгт Камышеваха, пос. Глинокарьер, пос. Дружба, пос. Нырково, пос. Николаевка, пос. Молодежное, с. Троицкое, с. Новозвановка, с. Александрополье, с. Катериновка, с. Калиново-Борщеватое, с. Викторовка, с. Выскрива, с. Новоалександровка, с. Новоивановка.

Напомним, что ранее Глава ЛНР сообщал, что повреждения инфраструктуры в Попасной из-за боевых действий составляют порядка 96%.

Подразделения Народной милиции ЛНР вошли в Попасную в начале марта, после чего в течение почти двух месяцев планомерно очищали город от разрозненных групп украинских боевиков. Полностью под контроль Народной милиции город перешел к 9 мая.

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