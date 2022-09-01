Все горняки трех шахт в Донецке, обесточенных в результате обстрела ВСУ, подняты на поверхность

Всех горняков вывели на поверхность. Фото: МЧС ДНР

Горняки трех шахт на западе Донецка, обесточенных в результате обстрела со стороны ВФУ, подняты на поверхность. Об этом сегодня сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Первыми на поверхность были подняты горняки шахты «Лидиевка», затем сотрудники шахты имени Абакумова, ближе к 14:00 на поверхность вывели горняков шахты имени А. А. Скочинского. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

Напомним, сегодня в результате обстрелов на западе Донецка были обесточены три шахты — «Лидиевка», шахта имени Абакумова и имени А. А. Скочинского. Под землей находился 41 человек.

Также в результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка пострадали здания школы № 89 и детсада № 249, расположенного по улице Бирюзова.

А в Киевском районе столицы снарядами ВФУ повреждено остекление в административном здании СПП «Донецкгортеплосеть» и ГБУ «РАННИМИ», в автокооперативе повреждены 2 гаража.

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