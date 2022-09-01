В ЛНР чиновницу управления юстиции обвиняют во взятке за справку о заключении брака

Женщина получила 3500 рублей за выдачу справки о заключении брака. Фото: МВД ДНР

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении должностного лица Краснодонского горрайонного управления юстиции за получение взятки в 3,5 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

- В августе сотрудница Краснодонского горрайонного управления юстиции, находясь в своем служебном кабинете, получила взятку в сумме 3 500 руб. за выдачу справки о заключении брака. Впоследствии, после получения взятки, должностное лицо задержано работниками Генеральной прокуратуры ЛНР, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки или без такового.

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