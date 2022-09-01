Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным открыли школу № 65 в Мариуполе

Андрей Турчак и Денис Пушилин пришли на открытие школы № 65. Фото: «Наш Мариуполь»

Сегодня, 1 сентября, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и Глава ДНР Денис Пушилин открыли школу № 65 в Мариуполе. Школа рассчитана более чем на 1000 детей. В ней есть бассейн, на территории — футбольное поле. Полностью оборудованы новые кабинеты.

- К новому учебном году Санкт-Петербург восстановил в Мариуполе три школы и три детских сада, - сообщил секретарь Генсовета «Единой России». - Сегодня педагоги, которые открывали эту школу 40 лет назад, снова пришли сюда. Сегодня по сути второе открытие. Мы прошли сейчас, посмотрели уровень оснащенности. Это наша типовая российская школа. И это свидетельство того, что мирная жизнь возвращается на Донецкую землю, и Мариуполь развивается. Мы здесь были относительно недавно, и хотел бы отдельные слова благодарности сказать петербургским строителям, команде губернатора Санкт-Петербурга за то, что сделано все, что можно было сделать за 40 дней. Тот пример, когда слова не расходятся с делом.

Андрей Турчак также отметил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь.

- Проехали по городу — в домах свет, работают светофоры, ходит общественный транспорт. Самые радостные впечатления, — сказал секретарь Генсовета.

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