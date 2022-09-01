В Донецке из-за обстрела ВСУ обесточены три шахты, под землей оказался 41 горняк

На обесточенной шахте имени Скочинского под землей оказались горняки. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 1 сентября, обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины обесточены три шахты на западе Донецка. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Отмечается, что речь идет о шахте «Лидиевка», а также шахтах имени Скочинского и Абакумова на западе Донецка. В общей сложности под землей остался 41 горняк. Предприятия были обесточены в 10:20.

По данным ведомства, пострадавших на данный момент нет. Оставшихся под землей горняков будут поднимать на поверхность.

Известно, что в результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались 7 500 бытовых абонентов. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.

Также в результате утреннего обстрела Киевского района снарядами ВФУ повреждено остекление в административном здании СПП «Донецкгортеплосеть» и ГБУ «РАННИМИ», в автокооперативе повреждены 2 гаража.

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