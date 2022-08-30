С 31 августа жители Макеевки смогут получать воду один раз в три дня

Питьевая вода будет идти из кранов в строго определенное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начиная с 31 августа, вода в Макеевке снова будет централизованно подаваться жителям один раз в три дня. Причем в строго определенное время - с 19:00 до 21:00. Об этом сообщили в местной администрации со ссылкой на Межведомственный штаб, который утвердил новый график подачи воды на город.

Уточняется, что в первый день ее получат жители части Центрально-Городского, Кировского, Червоногвардейского и Горняцкого районов; во второй день - часть Центрально-Городского, Горняцкого и Советского районов; на третий - оставшейся территории Советского и Горняцкого районов Макеевки.

Более детально график подачи воды в Макеевке можно изучить здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что с 26 августа Макеевка перешла на новый график подачи воды населению. Предполагалось, что она будет идти из кранов всего 3 часа один раз в 6 дней.

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