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Политика30 августа 2022 7:52

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Трагедия произошла на западе столицы
Ирина ДМИТРИЕВА
Жизнь еще одного мирного жителя Донбасса трагически оборвалась из-за агрессии киевского режима

Жизнь еще одного мирного жителя Донбасса трагически оборвалась из-за агрессии киевского режима

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жизнь еще одного мирного жителя оборвалась в Донецке из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла сегодня утром на западе столицы.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина, - проинформировал Штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские каратели открыли огонь по Петровке в 8.40. Были зафиксированы прилеты на территории полигона твердых бытовых отходов.

По данным СЦКК, украинские войска выпустили в этом направлении 4 снаряда калибром 152 мм. Ранее сообщалось о том, что по Петровскому району города были выпущены 5 снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, стало известно, что вчера от обстрелов украинских боевиков здесь получил ранение мирный житель 1957 года рождения.

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