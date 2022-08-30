В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Жизнь еще одного мирного жителя Донбасса трагически оборвалась из-за агрессии киевского режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жизнь еще одного мирного жителя оборвалась в Донецке из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла сегодня утром на западе столицы.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина, - проинформировал Штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские каратели открыли огонь по Петровке в 8.40. Были зафиксированы прилеты на территории полигона твердых бытовых отходов.

По данным СЦКК, украинские войска выпустили в этом направлении 4 снаряда калибром 152 мм. Ранее сообщалось о том, что по Петровскому району города были выпущены 5 снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, стало известно, что вчера от обстрелов украинских боевиков здесь получил ранение мирный житель 1957 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Макеевке в результате попадания снаряда загорелся автомобиль

К счастью, никто не пострадал (подробнее)