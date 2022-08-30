ВСУ обстреляли полигон твердых бытовых отходов в Донецке

Зафиксированы прилеты на территории полигона твердых бытовых отходов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинские боевики продолжают массированные обстрелы Донецка. Сегодня утром под их прицельный огонь попал район прифронтовой Петровский район столицы, где были зафиксированы несколько прилетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Украинские каратели в 8.40 снова открыли огонь по Петровскому району. Зафиксированы прилеты на полигон твердых бытовых отходов, - проинформировал он.

Тем временем в СЦКК сообщают, что ВСУ выпустили по Петровке 4 снаряда калибром 152 мм. Ранее сообщалось о том, что по Петровскому району Донецка были выпущены 5 снарядов калибром 122 мм. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали мирные люди.

Кроме того, стало известно, что вчера от обстрелов украинских боевиков здесь получил ранение мирный житель 1957 года рождения.

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