Егерьская бригада ВСУ проломила крышу девятиэтажки в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

Егерьская бригада ВСУ с применением артиллерии НАТОвского 155-го калибра проломила крышу девятиэтажки в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка с применением артиллерии калибром 155 миллиметров. Вооруженные формирования Украины вели огонь с направления своих позиций в районе населенного пункта Новомихайловка, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, это зона ответственности 68-й отдельной егерьской бригады ВСУ.

Поврежден многоквартирный дом на улице Петровского, 111«в».

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки сорок семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 242 боеприпаса. Два мирных жителя погибли, еще десять – ранены.

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