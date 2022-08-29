В Макеевке в результате попадания снаряда загорелся автомобиль

Сгоревшие машины – нередкое зрелище во дворах многоэтажек в ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 29 августа, в Макеевке в результате попадания снаряда ВСУ загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В 07.46 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в Червоногвардейском районе города Макеевка на улице Тухачевского. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение легкового автомобиля в результате попадания взрывоопасного предмета, - рассказали в спасательном ведомстве.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

С самого утра Макеевка уже несколько раз подверглась артударам вооруженных формирований Украины. Противник выпустил по городу-спутнику Донецка два десятка снарядов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО). Обстрелы из дальнобойной артиллерии украинские боевики ведут из района Орловки, что северо-западнее Авдеевки.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки 47 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 242 боеприпаса. В результате два мирных жителя погибли, еще десять – ранены.

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